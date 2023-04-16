晚清第一名妓賽金花的一生飽受爭議，她曾是風塵女子下海接客，也曾以大使夫人的身分陪伴丈夫出使歐洲，更有傳說稱她憑一己之力，保住整座北京城，將北京百姓從水深火熱之中救出，成為北京的英雄。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，根據《賽金花本事》記載，賽金花家族世代從商，原本家境不錯，但到了她10多歲時，因為父親經營不善家境開始沒落，為了維持生計，賽金花13歲就登上蘇州河上的花船學藝賣唱，做賣藝不賣身的「清倌」，並在這段時間認識了前科狀元洪鈞，洪鈞為賽金花的美色傾倒，一年後就娶她為妾，成為洪家的三姨太，她的人生也有了巨大的轉變。

1887年5月，清政府委派洪鈞出使德、俄、荷、奧，而洪鈞的前兩位夫人主動讓權，賽金花便以「大使夫人」的身分陪同丈夫出使西洋。在這段期間，賽金花雖然得到德國「鐵血宰相」俾斯麥夫妻，以及德皇威廉二世和皇后奧古斯塔·維多利亞的接見，但大多數時間她都待在使館內消磨時光，洪鈞也請了4名德國女僕和1名女伴，教她一些德語，此外夫妻倆還在出使期間誕下一女，取名為「德官」。

然而好景不常，夫妻倆回國幾年後，洪鈞就因病過世，賽金花茫然地離開洪家，沒有其他謀生方法，只好數次重操舊業，開起妓院，還曾有過2段婚姻。

1900年8月，八國聯軍攻入北京，燒殺搶掠、為非作歹，聯軍統帥瓦德西也承認，聯軍佔領北京之後，曾特許軍隊公開搶劫3天，北京居民損失慘重，自然也沒有精力與金錢在風月場所上，賽金花的生意也變得越來越慘淡。

據傳某天晚上，一些德國士兵闖入賽金花家中，她用德語和對方說話，讓德國士兵驚訝不已，隔天德軍就派車把她接回軍營，讓賽金花和瓦德西見面，她和對方說：「軍隊貴有紀律，德國為歐洲文明之邦，歷來以名譽為第二生命，尤其不應該以野蠻瘋狂的樣子示人。」勸說德軍不要再濫殺無辜，最終成功將北京百姓從水深火熱中救出，被百姓們稱為「九天護國娘娘」。