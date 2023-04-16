世界之大無奇不有，日本攝影師近日在海中看見外型酷似「透明黃瓜切片」的謎樣生物，愜意地在水裡游來游去，奇特景象曝光後令無數網友大開眼界，也有眼尖的內行人曝光牠的神祕身分。

居住在御藏島的水下攝影師高輪奈奈（高縄奈々）平時喜歡一邊浮潛、一邊用鏡頭記錄海洋的美麗生物，近日她在推特上發布一段影片，畫面中可見一隻半透明長條生物，牠的身形扁長，背部有一道顯眼的綠色線條，在海水中自在地游來游去。

有趣的是，當高輪奈奈想要進一步靠近觀察時，該生物立刻停止動作，疑似是察覺到有東西靠近，出於自我保護而模仿海草的樣子，達到迷惑敵人的目的，乍看之下就像是一條漂浮在水中的薄切黃瓜。

事實上，該生物屬於帶櫛水母科（Cestidae），因為美麗的外表又有「維納斯的腰帶」（Venus girdle）之稱，牠們生活在海域的中上層，當受到干擾時，會試圖利用波動的力量游離潛在的威脅，或是捲成雙螺旋狀，保護自己免於掠食者的傷害。特別的是，牠們能在短短幾分鐘內從透明轉變為多彩的發光體。

影片曝光後讓不少網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「竟然有水母長這樣」、「好像黃瓜被切成薄片後在水裡載浮載沉的樣子」、「原來水母也懂忍術，假裝是漂浮在水中的海藻」、「帶櫛水母：我只是黃瓜」。