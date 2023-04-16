大陸近日發生一起意外死亡事件，一名女性表演者準備進行高空雜技演出，然而在升空的過程中，她突然墜落到舞台上，雖然事後緊急送醫搶救，最終仍不治身亡，有網友觀看事發當時的影片發現，兩名表演者身上與舞台上完全沒有任何防護措施，主持人甚至將其當作賣點宣傳，引起眾人批評。

綜合陸媒報導，昨日（4/15）在安徽宿州埇橋區蒿溝鎮的一處戶外演出現場發生意外死亡事件，從網路上流傳的多段影片可以看到，當時一男一女的雜技表演者正抓著吊環，被吊車吊到半空中，準備進行接下來的高空雜技演出，未料升空過程中，女性表演者突然墜落到舞台上，現場觀眾都嚇得連連發出驚呼聲。

事發後，這名從高空摔落的女性表演者被送往醫院，最終搶救無效死亡。當地政府已經介入，工作人員透露，該演出活動並非政府安排，而是由個人名義與演藝公司簽約舉辦，事前都有向相關單位報備，目前正在調查事故發生的原因，同時原訂2天的表演行程也遭到取消。

事件曝光後掀起一陣熱議，有網友看完影片發現，在事故發生前，活動主持人還強調表示「所有的好朋友要看到啊，他們沒有任何的保護措施，我們要演就演最真實的！」引發眾人不滿，紛紛留言痛批，「這是人，不是玩具」、「男性表演者一輩子都會有陰影…」、「拒絕任何高危險表演！」、「表演是真實的，但是人的安全防護措施也要有啊」。