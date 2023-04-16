弓箭射程遠，並且能進行大面積的傷害，在古代戰場上是最有效的遠程作戰武器，而弓箭手的存在能夠重創對手，可說是團隊中的菁英，不過他們一旦被俘虜，幾乎當場就會被處決，背後原因很現實。

根據《搜狐網》報導，古代弓箭手被俘虜後幾乎難逃一死，且多半會被當場處決，跟4大關鍵因素有關。首先，弓箭手是軍隊中的精銳，要培養出一個優秀的弓箭手成本很高，往往需要數年的時間，而當場處死敵人的弓箭手，勢必會帶給對方巨大的損失。

其次是為了加強殺傷力道，弓箭除了採倒鈎設計之外，弓箭手在射箭之前還會在弓箭塗抹毒藥或是沾取糞便，若要強行拔出的話不僅相當痛苦，也容易因為中毒或是細菌感染而亡，所以古代士兵非常痛恨弓箭手，一旦抓到往往會就地正法。

第三是弓箭手堪稱名將殺手，事實上弓箭手的存在不僅僅為了作戰，他們最重要的任務是射殺敵方將軍，畢竟古人認為，擒賊先擒王，只要成功射中對方將領就能起到事半功倍的效果，所以一旦敵方弓箭手落入自己手上，就不會輕易饒恕。

最後則是古人認為，弓箭手都是懦夫，尤其是西方國家在戰場上講究肉搏拚殺，而弓箭手只是在背後放冷箭，行為讓人鄙視，因此一旦抓到敵方弓箭手，絕不會輕易放過。