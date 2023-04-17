美國一名女租客近日返回住處時，發現住家門口被插著一把刀，且刀尖處釘著一份文件，警告意味十足，嚇得她立刻將眼前景象拍下並上傳至網路，影片曝光後不少網友直言這似乎不是好現象，提醒她要小心自身安全，並趕快報警處理。

根據《每日星報》報導，這起事件發生在阿拉巴馬州，女子內維爾絲（Jamiria Nevels）當天返家時赫然在門口發現牆上插著一把刀，且刀尖處釘著一份文件，猶如「電影情節」的荒唐景象讓她當場愣在原地，因為這明顯不是一般常見的張貼方式，於是持手機將畫面上傳至抖音（TikTok）帳號，並好奇詢問「有人收過插著刀的信嗎？」

內維爾絲指出，該通知出自於房東之手，但她不清楚為何房東要這麼做，「這看起來就好像死亡筆記一樣」。而當她將影片拉近時，可以發現這似乎是一份歸還令狀，允許房東在房客沒有搬走的情況下回收個人財產的文件，具有法律效力。

對此，有網友認為房東亮刀的手段太過偏激，其實可以選擇更和平友善的方式轉交文件；也有人認為，內維爾絲可能與房東曾發生過激烈衝突，「我不知道妳做了什麼，但建議妳不要再這樣做了」，不過內維爾絲並未做出進一步解釋。其他人則提醒她應注意人身安全，甚至報警處理。