近日一段小朋友餵魚的影片在大陸網路上引發話題，因為水池內的每條錦鯉身材都十分「壯碩」，甚至看起來比小朋友的體型還要更大，讓網友們都驚訝不已，忍不住調侃：「這是什麼品種的豬？」

從影片中可以看到，大陸廣東一名小朋友正趴在水池邊小心翼翼地餵魚，然而池中錦鯉的體型卻一個比一個更壯碩，甚至看起來比池邊小朋友的體型還要大，其中一條紅白花色的錦鯉，吃完飼料後要轉身離開，瞬間激起一陣水花，嚇得小朋友趕緊起身後退，一旁掌鏡的家長見狀，忍不住笑出聲來。

影片曝光後引起網友熱議，大家紛紛留言，「這是什麼品種的豬？為什麼可以養在水裡？」、「事實證明，游泳不能減肥」、「感覺這錦鯉一口就能把小朋友吃掉」、「魚也有三高嗎？」、「根本就是縮小版的海豚」、「這錦鯉也太胖了，看來平常日子過得不錯」。

錦鯉被視為「吉祥、富貴」的象徵，是很常見的觀賞魚，錦鯉身上的色彩通常會有1到3種顏色，包含白色、黃色、橙色、紅色、黑色和藍色，不過牠們的花紋、色澤、型態會隨著年齡或環境水溫而變化，而錦鯉的壽命通常介於60到70年。