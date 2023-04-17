國外一名女子近日邀請男友到家中短住，卻發現對方每3天才洗一次澡，而且還試圖說服女子改變原本每天洗澡的習慣，但女子以膚質狀況和容易出汗為由拒絕，沒想到男友竟因此生悶氣，還大罵她是混蛋，讓女子傻眼不已。

國外一名女網友在論壇《Reddit》發文，提到她和男友原本是遠距離戀愛，但最近對方第一次到她家短住，沒想到竟發現男友驚人的衛生習慣。原PO表示，因為她本身是油性肌膚與頭皮，所以她每天都會洗澡，男友則是3天才洗一次澡，「我覺得很噁心，但我什麼也沒說。」

然而男友對原PO的衛生習慣卻很有意見，認為她每天洗澡是浪費時間、金錢，且對環境有害的事情，不斷說服她2天洗一次澡，原PO無奈向男友解釋，她每天都騎自行車去上班，很容易出汗，因此無法減少洗澡頻率。

男友被拒絕後惱羞成怒，飆罵原PO是混蛋，認為她完全不考慮自己的意見、不講道理，連嘗試都沒有就急著拒絕，是個不關心環境也不努力的人，最後乾脆跑到花園生悶氣，原PO見男友如此火大，不禁懷疑是不是自己真的做錯了，於是上網詢問其他人的看法。

網友看完文章後，全都一面倒支持原PO，「他試圖控制妳，還為此生悶氣？這真是太瘋狂了」、「你的男友要不是控制慾很強，就是不太成熟，無法意識到戀愛不代表可以把自身的道德觀念強加在別人身上」、「他的控制慾是巨大的危險信號，你需要認真考慮這段關係是不是妳想要的」、「先不管控制慾，生活習慣差這麼多，以後更不可能一起生活」。