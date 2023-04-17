大陸青海一對藏族新人近日舉辦婚禮，女方家人為了表達對女兒的祝福，光是嫁妝就準備了100頭犛牛和1匹駿馬，足足花了將近6小時才將陪嫁品運送至男方家，超大陣仗令人驚嘆不已。

綜合陸媒報導，青海省祁連縣的25歲藏族女子尕（ㄍㄚˇ）瑪措近日出嫁，在家中排行老三的她，出嫁當天，父母就準備了100頭犛牛和1匹駿馬當作嫁妝，由於夫妻倆在距離祁連縣不到300公里的一個縣城工作、定居，同時那裡也是男方的故鄉，光是用車將犛牛和駿馬運過去，就足足花了將近6個小時。

尕瑪措指出，和丈夫從大學就認識，兩人在一起4年，夫家也是以遊牧維生，目前犛牛和駿馬由公婆帶著。不過她也坦言，雖然嫁妝在當地算是比較豪華，但其實家中經濟狀況普通，父母為了讓女兒的日子能過得好一點，出嫁時會給女兒一部份財產，而犛牛和駿馬只是嫁妝的一部份，「除此之外，娘家還陪嫁了長輩留給我媽的4串珊瑚項鍊、象牙佛珠和一個金手鐲」。

影片曝光後網友全被如此大陣仗的陪嫁車隊給震驚了，紛紛留言直呼「這就是父母給的愛和底氣」、「這個嫁妝太猛了」、「果然是嫁妝一牛車啊」、「太羨慕了」。