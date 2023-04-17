馬來西亞網路近日流傳一段駝背老翁當外送員的影片，儘管背已經挺不直，他仍堅持努力工作謀生，讓在YouTube擁有百萬訂閱數的網紅貝拉看了十分不捨，決定自掏腰包購入一台車送給老翁，讓他能更舒適、安全地工作，而老翁收到禮物後也露出開心的微笑，讓貝拉欣慰不已。

根據《星洲日報》報導，馬來西亞網紅貝拉近日分享一段影片，只見她從車上走下，並從包包裡拿出一大疊鈔票，表示自己要來買一台車，不過這台車並不是為了她自己買的，而是買給一位68歲的老翁。

貝拉解釋，她看到網路上流傳老翁的影片，儘管行動緩慢，有背痛、駝背等問題，老翁仍堅持做好外送員的工作，努力謀生。不過醫生提到，有背脊問題的患者不建議騎摩托車，因此貝拉決定買一台車送給老翁，「我決定在這個神聖的齋戒月（伊斯蘭教傳統習俗）共享收入，贈送這名老人一台新車，讓他開心慶祝開齋節，也能更舒適、安全地行駛在路上。」

從影片中可以看到，貝拉先和丈夫到店裡選車，接著再帶老翁到現場處理後續事務，老翁欣然接受貝拉的禮物，並坐上駕駛座感受新車，雖然他全程都戴著口罩，但仍然能看到他的雙眼帶有笑意，貝拉對此感到相當欣慰與感動，看到老翁的反應，也讓她更加確定自己的決定是正確的，「無論如何，我還是希望老翁照顧好自己，我祝福他身體健康、工作順利。」