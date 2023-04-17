@AYACUCHO Pudo ser fatal, Usuario cae al barranco cuando era impulsado en juego extremo en el mirador de Cabrapata en el sector de Huascahura- Huamanga- Ayacucho pic.twitter.com/gurmjAWh6C — Soy Noticias (@SoyNoticias121) April 3, 2023

祕魯阿雅庫喬市（Ayacucho）一名男子為了追求刺激，不惜挑戰位於懸崖上的遊樂設施，沒想到玩到一半，設施突然鬆脫，導致男子瞬間墜崖，驚悚過程全被一旁的玩家給拍了下來，並在網路上瘋傳。所幸警方後來順利找到墜崖男子，並將其緊急送醫，幸運逃過死劫。

綜合外媒報導，這起意外事件發生在祕魯觀光景點卡布拉帕塔（Cabrapata）觀景台上，根據網路上瘋傳的影片可見，當時一名男子挑戰懸崖上的遊樂設施，只見他上半身被安全帶固定在座位上後，任由一旁的工作人員徒手轉動設施，讓他在空中不斷旋轉，嚇得他不斷發出尖叫聲。

不過就在男子玩到一半時，遊樂設施疑似不堪負重，突然在空中解體，導致男子當場墜崖，並且發出淒厲的慘叫聲，驚悚過程全被一旁的玩家給拍了下來，現場所有人目睹意外發生後也全都嚇傻。

好在警方獲報後順利找到墜崖男子，儘管他全身多處受傷，但沒有生命危險，目前當局已經關閉遊樂設施，並勒令該公司不得再繼續運營。