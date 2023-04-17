一代天驕成吉思汗率領蒙古鐵騎東征西討，建立了版圖廣闊的蒙古帝國，是世界史上傑出的政治家、軍事家，同時他也相當惜才，面對家道中落的落魄貴族孛禿，他不僅一手提拔，還將最疼愛的妹妹帖木侖嫁給了他，甚至在帖木侖死後，又把女兒許給孛禿，用行動證明對孛禿的信任。

根據《搜狐網》報導，孛禿是蒙古帝國的開國功臣，同時也是成吉思汗親妹帖木侖的丈夫，他雖然出身貴族，但因為家道中落成為了窮漢，直到遇見了蒙古使者術兒徹丹，才得以從人生低谷翻身。當時術兒徹丹因為執行任務屢次遇險，吃光了身上所攜帶的肉乾，就在他即將餓死之際，正在牧羊的孛禿發現了他，不僅慷慨地殺羊餵飽術兒徹丹，看他的馬非常疲憊，還主動借出自己的馬。

術兒徹丹在孛禿的關照下，最終順利完成了任務，還在成吉思汗的面前大讚孛禿是世間罕見的奇男子。成吉思汗一聽，對孛禿相當感興趣，一查發現對方是落魄貴族，不僅善於騎射，而且人品有口皆碑，於是興起了將其延攬在身邊的想法，還派人給孛禿帶話，「好男兒，我要將我心愛的妹妹嫁給你！」

孛禿沒想到因為自己的善舉，竟然得到成吉思汗的青睞，孛禿所屬的部落得知他即將與成吉思汗結親後，也陷入狂喜，尤其是成吉思汗在知道孛禿拿不出像樣的聘禮迎娶自己的妹妹時，他也毫不在意，認為只要孛禿真心對待自己妹妹，聘禮根本不重要。就這樣，孛禿與帖木侖結為夫妻，從一個窮漢搖身一變成了蒙古貴族，此後更為蒙古大軍立下不少汗馬功勞。

不過結婚數年後，帖木侖不幸去世，成吉思汗雖然心疼妹妹早逝，但對孛禿還是很照顧，甚至將自己的長女火真別姬公主嫁給他，因此孛禿既是成吉思汗的妹夫，同時還是女婿。直到孛禿在征討西夏的途中病逝，孛禿家族依舊深受寵信，並且備享尊榮，先後出了4位皇后、迎娶18位公主，成為當代最顯赫的家族之一。