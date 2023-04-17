在歷史上佔領中原不全都是漢族，也有少數民族建立的，像元朝就是蒙古族，清朝則是滿族，還有一個少數民族雖然成功在中原建國，卻只維持短短30多年就被漢族大肆殺戮，成為唯一被消滅的民族，在歷史記載中不知所蹤，這個民族就是羯族。

綜合陸媒報導，史書中對於羯族的起源記載不詳，在晉朝之前皆無紀錄，而「羯」的字面意思是閹割後的公羊，也有性情強悍之意，而羯族也如同他們的名字一樣凶猛殘暴。西晉五胡亂華時期，羯人石勒在中原建立非漢政權「後趙」，並參照魏晉王朝的法規建立各種政治制度，其中包含胡漢分治，抬高羯人地位，稱為「國人」，漢人則被列為低等人，儘管石勒嚴禁胡人欺凌漢人，但效果不佳。

石勒對於漢人的態度較為溫和，曾重用漢人當官，也實行過漢化政策，但等到石勒過世後，他的侄子石虎殺死太子石弘篡位，石虎個性殘暴，不但施行各種暴政、大肆殺戮漢族，導致人口大量減少，荒淫無度的他還奪人妻女，下令全國20歲以下、13歲以上的女子，無論是否嫁人，都要準備好成為他後宮的一員，種種暴行逐漸引發漢人不滿。

石虎過世後，他的漢人養孫冉閔大殺石氏子孫及羯族，並自立為帝，改國號為魏，羯人雖然試圖反抗，卻遭到冉閔報復仇殺，他提供賞金，邀請境內民眾與軍隊斬殺羯人，最終導致羯族消失；不過有傳聞稱，仍有部分羯人倖存下來，但歷史上沒有明確記載，該民族的存在也因此不知所蹤。