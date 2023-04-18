美國密蘇里州世界鳥類庇護所（World Bird Sanctuary）內一隻雄性白頭海鵰，似乎想當爸爸，日前竟把石頭當蛋孵，保育人員看了相當驚訝，近日正好救了一隻白頭海鵰孤兒，順理成章將幼鳥交給白頭海鵰照顧，讓牠如願成為新手爸爸。

根據《紐約時報》報導，世界鳥類庇護所一隻雄性單身白頭海鵰「墨菲」（Murphy），從今年3月開始，在草地上築了一個自己的巢，每天窩在裡面不肯離開，保育員看了很困惑，靠近查看才發現，墨菲似乎很渴望當爸爸，竟將石頭當蛋孵。

保育員吉法爾（Dawn Griffard）提到，雄白頭海鵰通常會與伴侶分擔育兒責任，因此雄白頭海鵰孵蛋很常見，而且春季時荷爾蒙激增，有時鳥類也會把其他物體當成蛋孵，但墨菲的情況卻有些特殊，牠目前已31歲，自1990年左右進入庇護所，就從未與園區內另外2隻雌性白頭海鵰交配，也從來沒有養育過雛鳥。

正巧當地近日出現一場暴風雨，庇護所人員發現一隻被風雨從樹上吹落的小白頭海鵰，導致牠一夕變孤兒，年僅1至2周大，保育員決定讓墨菲撫養看看，他們準備兩盤食物，其中一盤是切碎的魚，另一盤則是只有墨菲才能吃得下的整條魚，墨菲看到食物並沒有搶，而是將碎魚肉一口口餵給小白頭海鵰吃，相處非常融洽。

吉法爾提到，看到墨菲照顧雛鳥時，讓她相當感動，不過由於墨菲的翅膀已損壞，所以牠無法飛行，沒辦法教幼鳥狩獵，未來還是需要保育員幫忙，不過星期六又迎來一場暴風雨，席捲世界鳥類庇護所，但墨菲並未幫幼鳥保持羽毛乾燥，雖然有些失職，「但牠在學習如何成為新手人父方面仍做得很好」。