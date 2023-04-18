美國一名男子在家休息時，突然驚覺有黑熊闖入家中，他嚇得抓緊抱枕、愣在原地，然而黑熊看見男子時也相當驚訝，後退了好幾步，雙方還「眼神交流」了3秒鐘，最終黑熊先落荒而逃，結束這場荒唐又好笑的驚魂記。

根據《紐約郵報》報導，來自北卡羅來納州的53歲男子奧本海默（David Oppenheimer），4月11日結束一天的工作後回到家中，舒適地窩在躺椅上滑手機，未料家中竟有不速之客造訪，一隻黑熊靜悄悄地出現在他的身旁，奧本海默感覺到動靜，回頭一看瞬間被嚇壞，緊張地抓住懷中的抱枕，僵硬在躺椅上，而黑熊發現奧本海默後也嚇一大跳，雙方「眼神交流」3秒鐘，黑熊就害怕地落荒而逃。

奧本海默受訪透露，在「眼神交流」發生以前，他收到家中門鈴警報，顯示偵測到運動物體，但他回頭看了看沒發現任何異狀，沒想到1分鐘後，這隻黑熊就出現在他的眼前，「我一直抓著那個抱枕，想說如果牠朝我撲來，我就要把抱枕塞到牠的嘴裡」，所幸最後平安無事。

不過奧本海默說，這隻黑熊已經算是「熟面孔」了，牠經常會翻查家門外的垃圾桶，還曾從他在戶外設置的「防熊」餵鳥器偷吃食物。除此之外，還有許多野熊會在人類社區附近出沒，「有時熊會在我家後院午睡，我認為這更像是一種有趣的現象，而不是值得擔心的狀況。」奧本海默在當地居住15年，野熊和人類都早已習慣彼此的存在，「這裡的熊非常平靜，不過闖入我家的這隻讓我有點措手不及。」