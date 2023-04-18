感情中若有一方出軌，兩人關係就難以修復。日本一名25歲人妻結婚後，因丈夫工作的緣故，搬到東京生活，她原本下載交友軟體，只是想打發時間，未料發展出婚外情，起初以為偷吃對象是高富帥男，沒想到竟是一場騙局，本想和丈夫重修舊好，才發現丈夫早就知道她出軌了。

根據日媒「ananweb」報導，25歲彩香（化名）與丈夫從小學就認識，兩人到高中才交往，她20歲時就嫁給對方，夫妻倆原本在老家都有工作，未料丈夫就職的公司倒閉，決定到東京重新出發，彩香便辭去工作一起前往，當時她想休息一下，因此並未急著找新工作。

彩香為了打發時間，下載交友軟體，原本只是抱著好玩的心態，沒想到認識了一名男網友悠馬（化名），對方不僅長得高又帥，自稱擁有高學歷、高收入，雖然比彩香大8歲，但各個條件都讓她很心動，兩人越走越近，還發展出不倫關係。

悠馬約會時都會開高級轎車接送，讓彩香覺得備受寵愛，但認為紙終究包不住火，因此主動坦承已婚的事實，未料悠馬也一樣，兩人都是處於不倫關係中，反而讓他們的關係更緊密，未料有次彩香拜託悠馬帶她去兜風，對方卻開著租來的車出現，稱自己的車被朋友借走，讓彩香起了疑心，之後經過調查，才發現悠馬的身分全是假的。

彩香得知自己被騙後，氣得與悠馬分手，最終她決定回歸家庭，起初以為丈夫不知她出軌，未料對方早已發現，為了報復彩香，甚至與另一名女性發展關係，彩香一時無法接受，兩人冷靜下來討論後，最終選擇離婚，如今彩香一個人生活於東京，對於自己的行為感到很後悔。