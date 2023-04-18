印度一名男子2年前因感染新冠肺炎，送醫後被宣布死亡，家屬看著男子的遺體送去火化，並把骨灰帶回家中舉行喪事，未料近日他卻「復活」出現在家門口，讓全家人都嚇壞了。

根據《印度時報》報導，40歲男子卡姆萊什（Kamlesh Patidar）在2021年2月印度第二次爆發新冠疫情時染病，由於住家附近沒有空病床，所以卡姆萊什被送到位於古吉拉特邦巴羅達（Baroda）的醫院，不久後被醫生宣布死亡，當時家屬們只看到用塑膠布蓋起來的遺體，醫護人員告訴他們，那就是卡姆萊什，大家雖然沒有親眼確認，但都相信了醫院的說法。

後來卡姆萊什被直接送去火化，再將骨灰交給家屬，讓他們帶回家中舉辦喪禮，一些親戚朋友得知消息，也紛紛趕來弔唁。未料近日已經「死亡」的卡姆萊什卻活著出現在家門口，讓全家人都又驚又喜，卡姆萊什的妻子蕾卡（Rekha Patidar）表示：「我的公公對卡姆萊什死亡深感震驚，至今仍沒有從悲傷中走出來。2年了，今天是他事發後第一次這麼開心，我們大家都是。」

不過這2年卡姆萊什去了哪裡？據他本人透露，他在新冠肺炎康復後，就遭到6人犯罪團體劫持，他們給他注射藥物，讓他長期處於昏迷不醒，不過卡姆萊什一直在尋找逃離的機會，最後他趁著對方下車吃飯的時候，在半昏迷的狀態下，偷偷溜到別的車上，並在深夜抵達住家，順利與家人團圓。