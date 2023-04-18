吃螺吃出稀有珍珠！大陸一名女子花85元人民幣（約新台幣380元）買了3個椰子螺，未料竟從中發現一顆重量4.52公克的稀世龍珠「美樂珠」，女子透露，珠寶商開價超過10萬人民幣（約新台幣44.4萬）想要收購，但她目前尚未將美樂珠賣出，只覺得自己非常幸運。

綜合陸媒報導，安徽銅陵一名女子以85元人民幣（約新台幣380元）的價格，網購了3個椰子螺，她在處理食材的過程中，發現其中一個椰子螺藏有橘黃色的珠子，起初她還不知道這是什麼，只覺得很漂亮，所以拍下影片分享到網路上，沒想到居然有人私訊問她賣不賣，女子好奇上網一查，才知道這個珠子是十分珍貴的「美樂珠」。

女子事後找珠寶商秤重估價，確認美樂珠重量為4.52公克，珠寶商開價超過10萬人民幣（約新台幣44.4萬）想要收購，但目前尚未談攏，美樂珠還沒賣出去；女子對於這個發現感到興奮不已，覺得自己非常幸運，開心表示：「感謝大自然的餽贈。」

美樂珠又稱「美羅珍珠」，是螺珠的一種，出自海螺體內，由於無法人工養殖，所以非常珍貴，2003年6月在香港寶漢拍賣會上，一顆20公克的美樂珠標出高價，以270萬美元（約8231萬元新台幣）價格拍出，當時創下單顆珍珠賣出價格的世界紀錄。