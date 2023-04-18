墨西哥一名船長時常開船帶遊客出海賞鯨，某日出現一隻鯨魚停在他的船旁邊，起初船長不懂鯨魚的用意，直至看到牠身上的寄生動物「鯨虱」後，才知道鯨魚是想請他幫忙去除鯨虱，鯨魚就像是一隻討摸摸的小狗，模樣非常可愛。

根據《The Dodo》報導，法蘭柯（Paco Jimenez Franco）擔任賞鯨船船長長達20年，主要航行路線為墨西哥下加利福尼亞半島沿岸，有次出航途中，他注意到船附近出現一隻鯨魚，只見對方身上全是「鯨虱」，此為鯨魚身上一種常見的寄生動物，目前雖不確定鯨虱是否會讓宿主不適，但有些鯨魚出現反常行為時，常被認為是為了驅逐鯨虱。

法蘭柯猜出鯨魚的用意，好心地替對方除去鯨虱，這一隻鯨魚似乎從此認得恩人，日後只要看到法蘭柯出現，牠就會主動靠近，並將頭從水中抬起，讓法蘭柯可以碰得到牠，停留一段時間讓船長幫牠去除鯨虱，鯨魚就像一隻溫馴的小狗，法蘭柯清理完後，還會拍拍鯨魚的頭部，鯨魚就會心滿意足地潛入海裡，畫面非常溫馨。

法蘭柯表示，他已幫這一隻鯨魚清除好幾次，一開始讓他非常興奮。不過許多地區規定，觸摸鯨魚屬於違法行為，但以法蘭柯的案例來看，鯨魚似乎不怕他，甚至還願意被撫摸，表示鯨魚非常信任法蘭柯，而且這算是鯨魚自己發起的良性互動，因此也沒人提出反對意見。