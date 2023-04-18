大陸一段「女生因為吃麵崩潰」的影片在網路上瘋傳，一對夫妻到小吃攤用餐，妻子向店家反應麵很難吃，結果丈夫覺得丟臉就直接走人，兩人回到車上開始大吵，妻子罵到情緒崩潰，過程全被丈夫拍下，網友們看完後都狂勸兩人盡快分開。

根據陸媒報導，近日「女生因為吃麵崩潰」一詞登上微博熱搜冠軍，一對夫妻到小吃店用餐，點了一碗15元人民幣（約新台幣66元）的麵，卻等了半個小時才上桌，送上來的麵還結成一坨，甚至有魚腥味和餿掉的味道，讓妻子難以接受，於是主動向老闆表示「麵很難吃」，未料丈夫覺得她的行為很丟臉，直接快步離開，這個行為瞬間引爆妻子怒火。

從網路流傳的影片可以看到，兩人坐在汽車上爭執，丈夫指責妻子不應該批評店家，覺得麵不好吃，頂多再也不到這間店消費，但妻子認為她有告知店家的權利，並強調自己不是脾氣不好，在店家等待餐點時、和老闆說麵不好吃時，她都沒有感到不開心，更激動表示：「我情緒崩潰是因為你覺得丟人。」

影片一出立刻引發網友熱議，不少人都勸兩人最好分開，「維護權益就覺得丟臉，把影片發到網路上就不覺得丟臉？」、「趁早分開，不合就不要在一起，何必互相折磨」、「她崩潰不是因為麵不好吃，而是因為你像個局外人一樣冷靜地看著一切」。

不過也有人懷疑影片的真實性，認為這對夫妻只是為了要紅，刻意演出具有爭議的內容，但女方出面解釋，她並沒有想要炒作，而是丈夫自己想紅，要求她配合拍片，她不答應就故意找事情激怒她，因此呼籲網友不要過度關注這件事情。