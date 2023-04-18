每逢過年過節，家家戶戶都會準備瓜子，瓜子可能早在北宋就已出現。大陸歷史系李昕升副教授指出，古人很喜歡嗑瓜子，推測可能與「節儉」有關，到了明清時期，北方大港向外輸送的物產，就是以瓜子為大宗，嗑瓜子不僅是一項習俗，甚至也能反映出國家社會的穩定性。

大陸東南大學歷史學系副教授李昕升提到，瓜子一詞最早出現於北宋初年的《太平寰宇記》，但書中只有提及這兩字，並沒有其他說明，直到明清時期，吳越之地也就是現今的南京，流傳一首《歲時歌》，歌詞為「正月嗑瓜子，二月放鷂子，三月種地下秧子，四月上墳燒錠子」，可見當時的人很重視嗑瓜子，目前推測嗑瓜子始於宋代，明清時代更為興盛。

為何瓜子會受歡迎？李昕升推測可能是出於「節儉」，指中華民族無論對待哪種植物，絕對都會物盡其用，當初可能就出於別浪費的心態，因此製造出瓜子，沒想到隨著時間推移，眾人閒聊時，也會拿出瓜子一邊嗑一邊聊，漸漸地鞏固瓜子的地位，因而成為全民習俗。

李昕升翻閱宮中檔案發現，現今位於大陸東北的錦州港，明清時期是北方的一座大港，而該港向外輸送最多的就是瓜子，每年光瓜子的稅銀就達到約2萬兩。此外，嗑瓜子習俗可能最早始於北方，北方冬季寒冷又漫長，農作物多為一年一熟，大多處於農閒時間，因此才會發明瓜子，用於打發時間，且嗑瓜子通常都是閒暇時間的娛樂活動，因此也能反映出國家的穩定性。