古代後宮妃嬪為了爭寵，無所不用其極，只要被人抓住把柄，就可能瞬間失去用心經營的地位。清太祖努爾哈赤的大福晉袞代命運悲慘，她先是被小福晉告發，稱她與大貝勒有曖昧之情，並因此被丈夫廢掉，後來她的親生兒子認為這件事過於羞恥，而親手將母親殺死。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，天命五年，清太祖努爾哈赤的小福晉德因澤檢舉大福晉袞代，稱她和努爾哈赤與元妃所生的次子大貝勒代善有曖昧之情，袞代不只多次派人往來於代善府邸，送給對方各種美食，每次兩人見面時，袞代還會盛裝打扮，展示自己的魅力與風情。

努爾哈赤聽到後生氣不已，立刻派人調查此事，結果屬實，為了保護兒子的地位與威望，努爾哈赤沒有將此事外傳，而是以偷藏綢緞和金銀的罪名，廢掉袞代的大福晉之位。《清皇室四譜》記載，在袞代被廢以後，她的親生兒子莽古爾泰覺得母親做的事情太過羞恥，於是親手拔刀，殺死了自己的母親。

毛立平表示，有歷史學家認為，告發袞代與代善有曖昧之情一事，是由當時的四貝勒皇太極一手策畫，他通過這一招，不但讓大貝勒代善從此失寵，三貝勒莽古爾泰背上弒母的罪名，作為四貝勒的皇太極自然成為最大受益者，最終得以繼承汗位，成為清代的主要建立者，是為清太宗。