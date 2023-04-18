現在科技發達，使生活更便利，卻也成為犯罪問題。澳洲一名女子從18歲開始，發現自己PO在網路的照片被盜用，移花接木與AV女優身體合成，被製成許多成人影片，讓她感到非常困擾，要求網站下架卻未獲回應，如今她公開自己的經歷，呼籲女性要小心。

根據《太陽報》報導，現年28歲的馬丁（Noelle Martin）居住在澳洲珀斯市（Perth），她從18歲開始，就發現自己PO在網路的照片被盜用，對方利用人工智能技術，將她的臉與AV女優的身體合成，製作成許多成人影片，馬丁提到「這令人感到恐懼，很不人道」。

馬丁氣得立即報警，但當時澳洲對深偽技術（Deepfake）仍未有相關法律，導致她無法阻止類似事件發生，由於向網站申訴無效，身為律師的她，改從法律上為自己捍衛權利，她在2018年成功促使當地法律進行改革，使非自願上傳到網路上的犯罪受到制裁。

馬丁提到，儘管她在法律上取得成功，但依舊無法阻止她的影片散播，這些影片影響到她的人際關係、家庭、工作，10年來她飽受騷擾，目前依舊不知幕後主使者是誰，她近日選擇公開自己的故事，提醒大眾意識到事情的嚴重性，要清楚人與人之間的界限，別以為在網路上盜圖合成很有趣，但這舉動很有可能毀了一個人。