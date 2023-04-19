斯里蘭卡雅拉國家公園一頭母象帶幼崽到池邊喝水，未料水底竟躲了一隻鱷魚，看到小象過來，牠馬上展開攻擊，沒想到惹錯對象，母象發現後隨即大怒，抬起腳想踩扁鱷魚，所幸鱷魚逃得快才沒被踩死，影片曝光後網友直呼「為母則強」。

The extent to which elephants can go in protecting their calves is mind boggling. Here is a small incidence. The Crocodile had to surrender 👌 pic.twitter.com/ntbmBtZm9F — Susanta Nanda (@susantananda3) April 14, 2023

印度森林服務局官員南達（Susanta Nanda）近日在推特分享影片，事發於斯里蘭卡雅拉國家公園（Yala National Park），一頭母象帶小象到水池邊喝水，沒想到裡面竟躲了一隻鱷魚，牠看到小象靠近後，馬上探出頭展開攻擊，母象發現鱷魚後趕緊過去，試圖把對方踩扁，小象受母象的保護並未受傷，正當所有人都以為鱷魚被踩扁時，牠竟奇蹟般地躲過母象攻擊，趁機溜出水池。

影片曝光後，累積2.6萬觀看次數，南達提到，「母象為了保護孩子，不惜一切代價。雖然只是一段小插曲，但鱷魚不是大象的對手」。不少網友表示「無論人類還是動物，媽媽都會捨命保護孩子」、「不論在水裡還是陸地，鱷魚都不是成年大象的對手，大象腳一踱就能踩死鱷魚」、「幸好鱷魚溜得快，要不然早就被踩扁了」。

根據《AZ Animals》報導，大象是現存最大的陸生動物，記憶力好還富有同情心，母象保護孩子的意識強，外出時常會將尾巴纏繞在幼崽身上，確保牠們在身邊和安全，大象看起來很溫馴，但牠們和河馬、犀牛一樣，是危險性很高的動物，一旦被激怒了，獅子和老虎都不敢接近，大象會用象牙刺向敵人，還會用長鼻捲起敵人再重摔。