奇奇（化名）是媽咪從四個月大就從愛媽手中領養過來的狗狗，長大後足足有37公斤重，牠喜歡跟阿公到店裡去招呼客人，然後自己走回家，沿路都會有熟識的鄰居餵養，胖胖的身軀就是這樣來的。一隻自由閒晃慣了的狗狗，15歲時突然不愛出門散步了，好不容易哄牠出去，上了廁所又不肯回家，這樣異常的舉止，讓後期幫忙照顧的阿嬤氣餒到直嚷著要把牠安樂。

但原本只是阿嬤的氣話，媽咪怎樣也沒有想到，有天真的會走到這一步。媽咪婚後，因為婆婆氣喘，無法讓奇奇陪嫁過去，只能把牠放在娘家由母親代為照顧，當聽到阿嬤描述奇奇的異狀時，媽咪希望能透過溝通，讓奇奇知道，即使牠年紀大了不想散步也沒關係，可以放心在家裡直接「嗯嗯」。

我記得當時我問媽咪，奇奇是重症嗎？如果是，可以幫忙推薦專做重症的溝通師，媽咪回我：「雖然奇奇身上長了一顆無法處理的瘤，但我覺得狀況還不到重症」，於是我轉介了做在世溝通的老師給她。

但才短短5天，媽咪又敲我：「我們家奇奇圓滿了！」我著實驚訝不已，媽咪才說不到重症程度，怎麼病情急轉直下的如此之快？「因為牠尿毒症發作，本來醫生開嗎啡給牠，希望讓牠撐到自然離開，但是後來牠整個癱了。」

趕回去照顧的媽咪，本來聽到醫師建議安樂還在猶豫，最後看到奇奇如此疼痛嗚咽，只好趕緊打電話給獸醫，「獸醫趕到時，奇奇剛好處在最痛的大筋孿發作期」，當下媽咪做了最痛苦的決定，請醫師下針讓奇奇不要再痛了。

最後，還是由我來幫奇奇做離世溝通。

「快樂的胖子想媽咪了，我還是一樣悠閒悠閒的，媽咪不用擔心」，奇奇一出場就這樣說著。媽咪趕緊問：「你會不會恨媽咪幫你安樂？」「媽咪！恨，聽起來好可怕哦，奇奇愛你都來不及了呀。」奇奇真的很愛媽咪，因為牠接著說，「媽咪是我的媽咪愛人。愛人，就是最愛的人哦！」的確，媽咪說每回她回娘家，奇奇總愛跟她頭頂著頭斜躺著，眼神從沒離開過媽咪，即便後期腳走不太動了，只要看到媽咪回娘家，無論怎樣，奇奇也要陪媽咪散散步。

感情這麼深厚，最後卻必須為奇奇做出安樂的決定，對媽咪真的衝擊很大，但奇奇說：「媽咪，我所有的痛苦在打完針後就已經結束了，但怎麼好像痛苦都跑到媽咪身上去了呀」、「我希望媽咪的痛苦可以被醫治，不要像奇奇一樣無藥可醫」、「媽咪，奇奇最在乎的是你，不是我自己。」「媽咪，你哭得很難聽哦，害奇奇差點走不開，想幫妳舔舔、安慰你。」

媽咪難過的說，真的非常希望奇奇能夠陪伴自己久一點，無論牠能不能走路，是不是有了皮膚病，有沒有口臭都沒有關係。「媽咪，給奇奇留點面子啦，奇奇真的有口臭嗎？是生病病才這樣吧！」奇奇覺得當著陌生溝通師的面，媽咪顯然洩漏牠太多底了。最後媽咪說，希望奇奇等自己的女兒長大，回來投胎當她的孫子，奇奇又嘟囔著說：「那也太久了吧，媽咪，我好想快點回到你身邊哦！」

雖然好幾次奇奇看似吐槽媽咪，其實，牠只是想把媽咪帶離那個哀傷的心情，讓媽咪能夠再重新回想起，那個曾經在店裡跟街頭悠哉閒晃的奇奇，還有晚上依然上床跟媽咪深情對望的奇奇，而不是下針後睡著的那個奇奇。