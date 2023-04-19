澳洲一名男子近日早上睡醒時，發現褲子有東西在動，他趕緊脫下來檢查，裡面竟爬出一隻巨型蜘蛛，男子將驚悚畫面分享至抖音，累積570萬觀看次數，不少網友嚇壞表示，「到底怎麼爬進去的？」

根據《太陽報》報導，澳洲一名網友@dappestcontrol近日剛睡醒時，感覺褲子裡有異物，隨即脫下來查看，沒想到竟爬出一隻蜘蛛，但他並未感到慌張，還任由蜘蛛在腿部亂爬，表示「早上醒來發現，褲子內有東西在動，這隻蜘蛛靠著我下體睡了一整夜」。

原PO提到，與他共枕的蜘蛛品種是獵人蛛（Huntsman spider），是世界上體型最大的蜘蛛之一，帶有毒性但不是劇毒，被獵人蛛咬到時，通常會出現心悸、腫脹、噁心和頭痛等症狀，但對受害者不會造成致命傷；他表示，拍完影片後隨即將獵人蛛帶到野外放生。

獵人蛛在澳洲很常見，一名男子安德魯（Andrew Mcleay）先前在車上，發現兩隻獵人蛛掛在遮陽板的前緣處，垂吊在半空中，起初以為牠們在打架，但仔細一看發現，上面的蜘蛛一動也不動，眼前看到的兩隻蜘蛛，實際上是一隻獵人蛛正在蛻皮，相連的下方蜘蛛才是本體，掛在遮陽板上的是獵人蛛脫掉的外殼。