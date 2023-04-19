大陸天津一名87歲爺爺日前病危，躺在床上昏迷不醒，牽手56年的老伴很不捨，來到床邊幫丈夫打氣，但又不希望對方太痛苦，因此叮嚀「該走的時候沒有遺憾，不行就走吧」，他們的孫子將這一幕拍下，聽到奶奶的道別也忍不住落淚。

根據陸媒報導，天津一名87歲爺爺患肺癌晚期，近日一直高燒不退，處於昏迷狀態，親屬看了都非常擔心，奶奶也趕緊到醫院，守在丈夫的床邊，不斷幫爺爺打氣，說著等他出院後，「讓孩子們熱熱鬧鬧給咱辦一場婚慶，你的願望會實現的」。

奶奶又擔心老伴受病痛折磨，最後摸著爺爺的額頭，叮嚀「該走的時候沒有遺憾，不行就走吧，奔著有光的地方走，別迷失了方向！」，隨後又說了句「老伴，要好好的」，現場親屬聽了當場落淚，而他們的孫子也將畫面拍下，分享至網路引發熱議，不少網友感動地表示，「這才是愛情該有的樣子」、「奶奶道別時，肯定非常痛心」。

齊姓孫子提到，爺爺和奶奶在一起生活長達56年，爺爺還沒病倒前，就曾許諾奶奶，要在他們結婚60周年紀念日，補辦一場婚禮，但爺爺如今卻因肺癌昏迷不醒，奶奶知道對方最牽掛的就是自己，儘管她心裡很不捨，但還是希望爺爺別因病痛而受罪，所以最後才會說，如果爺爺真的想走，那就別害怕的走吧。