大陸江西一名新娘近日結婚，當時她化完妝後，走出房門查看，愛犬原本想上前迎接，未料牠似乎認不出主人，跑到一半就停了下來，還嚇到瑟瑟發抖，好像在說「你不是我的主人」，讓新娘看了哭笑不得。

綜合陸媒報導，江西宜春一名馮姓女子日前舉行婚禮，在家讓新娘秘書先化好妝，隨後穿上中式禮服，走出房間到客廳查看，當時看到愛犬坐在附近，因此就喊狗狗過來，牠聽到主人的聲音後，馬上衝過去迎接，沒想到跑到一半就停住了。

馮姓新娘提到，她的愛犬先是愣了2秒，之後迅速倒退嚕，似乎難以接受她的打扮，竟還嚇到全身發抖，覺得愛犬的表現非常離譜，又很搞笑，隨後拿出手機拍攝，分享至網路引發討論，由於狗狗的反應太真實，影片累積80萬觀看次數。

不少網友表示，「一副見鬼的表情」、「太激動了？終於看到主人結婚了」、「可能只是怕鞭炮聲」，還有人分享類似經歷，「我敷面膜時，我的狗看到也是掉頭跑，我喊了幾聲才過來」、「主人叫狗的名字前，牠的耳朵就呈現下垂狀態，應該是被現場太多客人嚇到，我家貓見到不認識的人時，也一樣會炸毛」。