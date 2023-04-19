美國德州有民眾在沙灘散步時，發現一具詭異圓形遺骸，上面長滿利牙，外層還有羽毛狀的鰓，由於看不出是什麼物種，讓他感到非常好奇，將遺骸拍下並分享至網路，專家則表示，這應該是大型魚類的咽齒部位。

綜合外媒報導，德州一名居民阿特爾（Brandy Artall）近日到玻利瓦爾半島（Bolivar Peninsula）沙灘散步，發現一具形似外星生物的遺骸，呈現圓形、中間布滿尖牙，外層還有一整排羽毛狀的鰓，由於不清楚此為何種生物，因此請朋友杜柯特（Patricia Ducote）將照片分享至臉書社團「Bolivar Beachcombers」求解。

不少網友看了嚇瘋表示，「這是異星生物嗎？」、「難道是海怪現蹤」、「看起來有點像毒水母，千萬別直接用手觸摸」、「感覺像是巨型海鱗蟲（學名：Eulagisca gigantea），廣泛分佈於南極洲和南大洋附近，生活於水深約40至700公尺的海裡」。

德州公園野生動物署（The Texas Parks and Wildlife Department）工作人員強生（Lerrin Johnson）則解釋，照片中羽毛狀的部分是鰓，附著在骨質鰓弓上，頂部中間的尖刺則是咽齒，目前無法確定來自哪種魚類，很有可能是一種大型魚類。