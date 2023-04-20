許多家長或是校外教學會安排小學生參觀水族館，認識不同品種的海洋生物，不料近日有家長在落地水缸前幫兩個孩子合照時，意外捕捉到魟魚的「生鮮吃播」，還邊吃邊悄悄游走，畫面曝光後引爆網友熱議。

大陸網友近日分享一段前往水族館參觀的影片，當時兩名小朋友站在落地水缸前和一隻貼到玻璃上的魟魚合影，沒想到兩人一轉頭後正巧看見一條小魚漂向魟魚的嘴巴，而魟魚也以迅雷不及掩耳的速度，張嘴將小魚咬住，接著一口一口慢慢咀嚼，過程中還滲出些許鮮血。

這一幕魟魚的吃播秀被上傳至微博後，短短不到一個月就吸引近600萬觀看次數，網友們紛紛留言驚呼「牠在吃同事！」、「死亡壁咚」、「魟魚主要工作：擦玻璃、吃同事」、「可愛到吃魚都不覺得殘忍」；不過也有人解釋「本來就是投餵的魚」。

事實上，魟魚常被誤會成「笑臉」的部位，是由口器和呼吸孔所組成，大家以為的「眼睛」其實是魟魚的鼻腔，真正的眼睛則位於背部，平時不容易看見。