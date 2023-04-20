國外一名18歲女子近日在抖音提到，她某天晚上放了一個響屁，子宮竟從陰道掉了出來，當時她還搞不清楚狀況，以為自己下體長出陰莖，直到上網查找資料，才知道這種情況是「子宮脫垂」，隔天她才到醫院做檢查，所幸並無大礙。

根據《BuzzFeed》報導，18歲女子羅倫（Lauren K.）在抖音分享自身經歷，指去年夏天晚上睡覺時，她被自己的響屁嚇醒，之後就覺得體下怪怪的，「坐起來後，不適感增加，感覺像是剛下蛋或坐在一顆乒乓球上」，隨後她到廁所檢查，發現下體出現粉色異物，起初她還以為自己長出陰莖，先是用手機拍了照，隨後趕緊向媽媽求助。

羅倫表示，當時已凌晨3點，所以她們決定隔天再去醫院，她回到床上繼續睡，起床後發現，下體異物已消失，她事先查找資料，知道此狀況是「子宮脫垂」，根據美國知名醫療中心梅奧診所（Mayo Clinic）說明，子宮脫垂是骨盆底部肌肉與韌帶鬆弛，無力達到支撐，使子宮下垂或突出至陰道口外，大多發5、60歲以上族群，年輕患者很罕見。

當時羅倫的子宮已縮回體內，醫院人員只能做骨盆檢查，確認她的子宮並沒有問題，1個月後經腸胃科醫師診斷，得知勞倫患有腸激躁症（irritable bowel syndrome）的慢性便秘問題，長期便祕導致骨盆腔底部鬆弛，當承受過大壓力時，子宮或直腸就可能脫垂，所幸她之後都未再出現類似狀況，但她對此事依舊心有餘悸。

婦產科醫師布拉斯維特（Marguerite Brathwaite ）提到，對於年輕人來說，放個屁導致子宮脫垂很不正常，這通常發生於老年人身上，他們經歷過生育、慢性便秘、劇烈咳嗽、肥胖、更年期荷爾蒙變化或子宮切除術。若出現輕微子宮脫垂，可利用「凱格爾運動」（Kegel exercise）或骨盆底物理治療改善，假若情況嚴重，可能需放入子宮托或動手術懸吊子宮。