網路上近日瘋傳一段駭人影片，國外一對母子打算通過臨時搭建的獨木橋，沒想到媽媽竟異想天開，讓兒子坐在自己的肩膀上，結果沒走幾步就踩空滑落，雖然媽媽反應快速地緊抓住救命繩索，但孩子卻不慎墜入溪流中。

根據墨西哥電視台《TV Azteca Bajio》報導，這起事件疑似發生在巴拿馬奇里基省（Chiriquí），畫面中可見，當時一名媽媽帶著兒子準備過橋，不過因為橋樑毀損，只能靠著一根臨時搭建的原木通行至對岸。

該名媽媽於是讓兒子坐在自己的肩膀上，接著小心翼翼地踏上橋樑，起初腳步踩得還算穩，沒想到下秒就因為木頭滾動而踩空滑落。好在媽媽反應快，迅速抓住繩索，但因為事發突然，男童來不及反應，加上媽媽無從顧及到孩子，眾人只能眼睜睜看著男童從縫隙中墜入溪流。

由於影片並未提及事發地點，報導中也沒有交代母子兩人的後續情況，許多網友不斷轉傳影片，相當擔心男童的現況，並出言撻伐女子的行為十分愚蠢，「根本是拿小孩的命開玩笑」、「所有在場的大人都該受到嚴厲懲罰」、「這高度感覺沒死也去掉半條命了」。