西班牙一名居民先前經過阿斯圖里亞斯附近洞穴時，意外發現一個獾窩，旁邊散落一堆硬幣，看起來歷史悠久，推測可能是古物，趕緊聯繫考古學家，一共找到209枚，經鑑定發現是羅馬時代晚期硬幣，有些時間甚至可以追溯到公元400年。

根據《People》報導，居民羅伯特（Roberto García）日前經過阿斯圖里亞斯的拉庫埃斯塔（La Cuesta）洞穴，發現一個獾窩旁有90幾枚硬幣，看起來非常珍貴，考古學家阿方索（Alfonso Fanjul）得知後，趕到現場做鑑定，一共發現209枚古羅馬時代硬幣。

阿方索推測，去年1月西班牙被一場暴風雪侵襲，野獾為了在惡劣天氣尋找食物，因此鑽進洞窟拚命挖土，意外挖出這些硬幣，無奈硬幣沒辦法吃，所以才留在巢穴裡。而拉庫埃斯塔洞穴是迄今為止，被發現最多硬幣的西班牙洞穴，可用於了解羅馬帝國的衰落，和西班牙北部中世紀王國的崛起。

阿方索表示，羅馬帝國遭到蠻族入侵，導致羅馬政權岌岌可危，這些硬幣應該是羅馬時代晚期，該地區難民藏起來的。考古學家未來打算進入洞穴，進行更深入的研究與調查，「我們認為，硬幣能反映出羅馬的衰落，還有蠻族到達西班牙北部所帶來的動盪」。