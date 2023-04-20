泰國一名和尚在社群媒體上小有名氣，沒想到去年底還俗後竟換上女裝，轉型當「跨性別網紅」，不僅大手筆帶現金買豪車，還頂著濃妝和波浪長髮，與男朋友甜蜜合照曬恩愛。

泰國和尚普拉旺（Phra Maha Praiwan）過去曾透過社群直播，以輕鬆的方式講述佛法而爆紅，甚至創下200萬人同時在線觀看的記錄，後來因為無法好好照顧媽媽，加上其他原因，他毅然決然選擇還俗，並且轉型當「跨性別網美」，不僅頂著大濃妝，還戴上波浪長假髮，判若兩人的模樣跌破眾人眼鏡。

不過最讓人震驚的是，先前他大手筆拿出360萬泰銖（約新台幣300萬）現金購買了一輛BMW轎車，面對外界質疑金源，他強調自己每天做4、5份工作，反擊「為什麼我買不起？我努力工作的時候，有人看到嗎？」而還俗後的他也交了男朋友，經常在網路上分享和男友的合照放閃。

事實上，普拉旺是學霸，除了完成佛教大學摩訶朱拉隆功大學（MCU）的佛教碩士學位，更通過巴利文佛學（Pali studies）第9級的最高等級考試，在佛教專業上造詣極深；除此之外，持續精進的他也取得了藍甘杏大學（Ramkhamhaeng University）的法律學士學位。