大陸考古學家在湖北天門石家河遺址，出土一件陶塑人像，修復過程中發現細小紋路，經過鑑定後，確定是4000年前人類指紋，古人製作陶器時所留下的，這也是長江流域目前發現最早的人類指紋遺跡，考古學家都很興奮，指有助於更了解史前人類。

根據《湖北日報網》報導，湖北天門石家河遺址日前出土陶塑人像，寬2.8公分、高3.7公分，距今約4000年左右，修復師王雙超在復原人像時，發現上面疑似有指紋痕跡，進行更精細的分析，發現紋線間距約0.31至0.37毫米，與現代人接近。

指紋鑑定專家劉持平、鄭道利受邀研究，依據痕跡輪廓及紋線走向、間距等，最終確認這是古人製作過程中留下的指紋，並推測左耳下的指紋，可能是右手食指或左手拇指指紋，多次疊加形成，而右耳下的指紋，則是一次形成，可能是左手拇指指紋，而且為拇指外側紋線。

著名雕塑家李三漢觀察陶塑人像後提到，手就是4000年前先民的塑型工具，這件文物應是用指尖反覆捏製，人像的喉結部位明顯，右側臉頰凹陷處也靠手指按壓形成，風格很寫實，是一件史前的微型雕塑，「指紋應是在陶塑半濕狀態下留的，屬於製作過程留下的痕跡」。