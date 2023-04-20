明朝開國皇帝朱元璋一生傳奇，不僅當過乞丐，還曾剃度出家，最後一路征戰成了九五之尊，民間有關他的故事也不勝枚舉，像是他在還沒稱帝之前，面對強敵朱友諒來勢洶洶，他就曾請算命師測字問前程，沒想到對方看到朱元璋寫了「一」字之後，嚇得要他趕緊逃命。

根據《搜狐網》報導，在跟陳友諒決戰之前，朱元璋率大軍暫時駐紮下來，閒不住的他一身粗布破衣，獨自在大街上亂逛，沒想到這時耳邊卻傳來聲聲叫喚，轉頭一看原來是一名算命師，對方朝著他說道「這位大哥面相非凡，一看就是大富大貴之人…」朱元璋原本不想理會，然而對方信誓旦旦表示「算不準不要錢」。

朱元璋便順勢走了過去，開口說道「先生啊，你給我測測前程吧。」算命師於是請朱元璋寫個字，朱元璋二話不說在地上寫了「一」字，沒想到算命師一看驚愕地愣在原地，接著又抬頭看向朱元璋，慌亂擦掉他所寫下的字，並趕忙拉住朱元璋低聲表示「您趕快逃，什麼也別說了，逃命要緊！」

朱元璋錯愕的追問原因，算命師低聲解釋「一字寫在土上，正是一個『王』字」，您日後必能當皇帝！如今朱重八（朱元璋本名）率兵而來，要跟陳友諒開戰，若這事被朱重八知道了，您小命難保，聽聞他最信算命測字，您還是快逃吧！」朱元璋一聽又驚又喜，於是又追問，「那你看，朱重八跟陳友諒此戰誰會勝？」算命師邊推著他邊說「逢凶之處不是凶，只因重八又逢春，朱重八必勝。別囉嗦了，快走吧。」

朱元璋聽了之後原本想給錢，但發現身無分文，只好抱拳說道「受教了！日後若發達，定當來謝！」果然數日之後，朱元璋在鄱陽湖一役，大勝陳友諒，不過當他回頭想找這位算命師時，卻已遍尋不著他的去處。