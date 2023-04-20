加拿大一名女子在家睡覺時，突然聽到屋外傳出怪聲，她趕緊起身查看，發現一頭黑熊竟闖入她的車裡，不僅如此，甚至還大搞破壞，喝光車內69罐汽水，皮革座椅被撕爛，汽水灑得到處都是，讓女子看了非常無奈，黑熊待了1個半小時才離開。

根據外媒報導，居住在加拿大卑詩省伯爵灣（Earls Cove）的羅塞爾（Sharon Rosel），13日凌晨3點左右，她睡到一半突被愛犬的叫聲吵醒，她擔心有人闖入，趕緊跑到陽台查看，發現一隻黑熊打破她的車窗，隨後溜進車內大搞破壞。

羅塞爾提到，她站在陽台上看黑熊長達1個半小時，這隻熊用牙齒咬開罐頭，先是喝了橘子汽水，之後又喝可樂和麥根沙士，把她的車子用得一團亂，「我車上原本放了72罐飲料，結果黑熊一口氣連喝了69罐」，她曾試著向熊潑冷水，但完全沒有用。

羅塞爾只能眼睜睜看黑熊大肆破壞，不僅打破車窗，連皮革座椅也被撕爛，汽水灑得到處都是，讓她看了很無奈，她說自己住在較偏僻的地區，知道當地時常有熊出沒，所以一直都很小心，也不會把食物留在車上，但沒想到熊也會被汽水吸引。