大陸一對新人近日結婚，回女方家鄉辦婚禮，豈料新郎新娘都未出席，只有家長上台露面，致詞20秒就開席，賓客將現場畫面拍下，分享至網路引發討論，不少人笑說是「極簡版婚禮」，而親友則解釋，由於新人忙於工作，所以才沒有出席。

根據陸媒報導，河南焦作一名田姓女子近日參加鄰居女兒的婚禮，豈料抵達現場後，才發現新人都未出席，現場只播放了新人的照片，新娘的父母上台後，叮囑親友要吃得開心，致詞僅短短20秒就下台，簡約版婚禮引發眾人熱議。

田女提到，新人都在北京工作，當時他們已在男方家鄉辦過婚禮，近日才回到女方家再辦一場，未料新娘剛升職，夫妻倆工作非常忙碌，但又不能更動宴客日期，所以才會照常舉辦，新人雙雙缺席，「我很震驚，因為這邊從未有答謝宴沒新郎新娘在場的，但其實也不錯，賓客都是女方的親友，大家都吃很快，比較不尷尬」。

不過有些網友認為，這樣辦酒席沒有意義，「我覺得一點儀式感都沒有，有點敷衍呀」、「辦酒席新人都不在，難道是為了收紅包嗎」，但也有人表示，這種作法也不錯，「直接省一大筆費用，例如婚禮佈景、主持、化妝、音響、服裝和攝影」、「不耽誤大家吃飯時間，畢竟除了父母還有比較好的親友，大多數人也只是來吃頓飯，真的見證新人幸福有幾個」。