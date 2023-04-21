加拿大溫哥華一名24歲女子在18歲時因為服用止痛藥後，副作用卻讓她罹患消化性胃潰瘍，經常性嘔吐的她每次吐完就會立刻刷牙，不料牙齒竟在1年之內被胃酸侵蝕壞光，擔心嚇到人，只能逼著自己戴假牙。

綜合外媒報導，拉凱斯（Natalie Lacasse）12歲時被診斷出患有「顳顎障礙症」（Temporomandibular Disorder），左下顎關節受慢性疼痛所苦。18歲時因為車禍不慎拉傷腰部肌肉，醫師開了2周的消炎止痛藥「萘普生」（Naproxen），但副作用卻讓她罹患消化性胃潰瘍，5個月內經常嘔吐。

拉凱斯坦言，當時她認為一嘔吐就刷牙的舉動是正確的，沒想到這樣做竟然是將胃酸刷進牙齒，破壞琺瑯質，結果年僅19歲所有牙齒全都壞光。拉凱斯表示，「我沒有上排牙齒，下排牙齒又全斷了，吃飯非常困難，經常引起他人的劇烈反應…」而最讓她心碎的是，有次她想吃東西，竟然有人對著她嘔吐。

拉凱斯說，有好長一陣子天天以淚洗面，不想化妝、拍照和社交，面對外界的異樣眼光，自己只能努力打工籌措假牙費用，當第一次戴上假牙後還激動地哭了。不過拉凱斯坦言，目前使用的假牙最多只能戴1小時，否則牙痛就會變成偏頭痛，吃東西也沒辦法戴，希望日後能更換一副專門為她不方便的左頷關節所設計的假牙。

不過隨著日漸成熟，拉凱斯也想開了，畢竟假牙對她而言「純粹是為了美觀」，現在的她不再為了讓別人看起來舒服，而為難自己，就算沒有戴假牙，她依舊想笑就笑，而非時時刻刻顧及別人的觀感。