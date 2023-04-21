說到黑色的雞，一般人會直接聯想到經常用來燉湯的烏骨雞，不過印尼有一種披著黑羽的「西馬尼烏雞」（Ayam Cemani），不僅從頭到腳黑得透徹，就連內臟和產下的雞蛋也是黑的，烏黑的羽毛在某些角度下還會呈現出耀眼的金屬光澤，由於飼養不易，因此價值不菲，甚至有富豪砸下足已購入一棟豪宅的重金買來賞玩，因此有雞界「藍寶堅尼」的稱號。

西馬尼烏雞又叫「印尼金屬雞」，最大特色是有別於其他品種的雞隻，全身除了血液為暗紅色，牠的雞冠、舌頭、內臟，甚至是產下的雞蛋，都跟煤炭一樣黑到發亮，背後原因是體內帶有「Fibromelanosis」基因，這是一種黑肉變種基因，影響色素生成細胞，且比普通的雞多了10倍，導致其他色素細胞極少，只顯現出黑色。

由於西馬尼烏雞飼養不易，因此價值連城，一隻可賣到7萬元，印尼人把這種雞當成祥瑞的象徵，曾有富商豪砸90萬美元（約新台幣2700萬元）在拍賣會中買下品相最好的西馬尼烏雞，尊爵不凡的身價猶如雞界的藍寶堅尼，因此又被稱為「藍寶堅尼雞」。

若將西馬尼烏雞跟烏骨雞作比較，雲林縣北港養殖業者陳炳炎曾分析，前者個頭雖不大，但野性較強、活動力大，外型有點像鬥雞，看起來比較威風；烏骨雞則來自大陸，羽毛膨鬆，感覺較可愛。肉質方面，西馬尼烏雞的肉質鮮嫩，烏骨雞則是很受歡迎的燉補雞肉。