Google為了提供更完善的地圖，平時會派出街景車，在路上拍街景，經常意外捕捉到有趣畫面。近日有網友滑Google地圖，發現街景車執行工作時，不小心撞飛另一輛機車騎士，記錄下自己的肇事瞬間，讓網友看了全笑翻。

根據《LADbible》報導，一名網友@giraffebaconequation日前滑Google地圖時，看到一幕街景車的肇事證據，當時一名機車騎士打算迴轉，未料下秒卻被直行的街景車撞飛，整個人拋飛到空中，雖然文中並未寫出拍攝地點，但有眼尖網友表示，事發地點是非洲國家塞內加爾的阿瑪迪地區（Youpe Amadi）。

這段畫面引發網友熱議，不少網友好奇這張照片如何成功被上傳至Google地圖，「資料回傳時，應該都會經過處理吧！或至少要打馬賽克，這是怎麼通過審核的」、「以前街景車還拍到，有騎車載山羊兜風」、「仔細看照片，騎士最後好像連鞋子都飛了出去，傷勢應該不輕吧」、「我猜街景車司機可能沒有和上級報告此事」。

先前Google地圖還出現裸男照，一名外籍男子將亞馬遜雨林的街景畫面，置換成男女交歡照，不僅如此，多倫多、日本東京、香港，甚至台灣也都出現該名裸男的照片，Google官方得知後火速處理，移除相關的私密照，對此有網友指出，畫面中的男子名叫Kevin，是暴露慣犯，並非首次出現在Google地圖的街景圖。