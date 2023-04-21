印度中部恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）近日發生一起駭人命案，一名人妻因為拒絕丈夫求歡，不惜逃家跳井，沒想到丈夫將她救起後還不打算放過她，直接朝著她的私密處攻擊，導致女子最終不幸身亡。

根據《今日印度》報導，事件發生在恰蒂斯加爾邦，17日晚間當地一對夫妻都喝了酒，後來妻子阿莎（Asha Bai）準備就寢時，酒醉的丈夫香卡（Shankar Ram）也跟著爬上床求歡，不過阿莎拒絕並與香卡發生激烈衝突，為了躲避想做愛想瘋了的丈夫，她甚至一時情緒激動地衝出屋外，並跳進一口水井。

緊追在後的香卡立刻跳入井裡救妻，好不容易成功救出後，他仍不打算就此打住，再度針對做愛與否，和妻子展開口角，甚至一怒之下失控攻擊妻子，不斷摧毀她的私密處，直到斃命為止。

據悉，香卡釀禍後整夜坐在妻子屍體旁，直到警方隔日上午接獲報案後趕往現場，才將香卡逮捕到案，目前全案已進入司法程序。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。