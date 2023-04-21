俗話說馬路如虎口，家長若是放任孩子在附近遊玩，很可能賠上性命！大陸廣東一名孩子跟著父母上街擺攤，沒想到調皮的他竟然躲進麻布袋中，在馬路上翻滾，遭一輛路過的貨車當作垃圾直接輾壓，好在最後被成功救出，沒有生命危險。

綜合陸媒報導，這起事件發生在廣東省東莞市，本月17日一輛貨車正常行駛在馬路上，經過一處水果攤時看見隨意丟在路上的麻布袋，他以為是垃圾，便不以為意地輾過，不料卻發現車輪疑似撞上東西，嚇得緊急剎車查看。

一旁目睹這一幕的水果攤老闆立即從攤位衝出，透露自己的小孩躲在麻布袋內玩耍，由於事發地點人來人往，一旁圍觀的民眾聽聞此事後也合力上前抬車，將捲進車輪下的孩童救出，好在小孩沒有大礙。

驚悚畫面曝光後引爆網友怒火，紛紛砲轟孩童的父母太過粗心，「讓孩子在大馬路上玩，家長是瘋了嗎」、「不同情，家長全責」、「現在很多父母都只會生不會教」、「最倒楣的是貨車駕駛吧」。