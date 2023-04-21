明朝內閣第一人「解縉」很有才華，曾幫明成祖朱棣處理各項大事，其中還包括太子人選，但也因他太傲氣、說話直接，官場上容易得罪人，之後被誣陷而入獄，一說是他被錦衣衛埋入雪裡活活凍死，另一說是他在獄中病逝，讓人看了不勝唏噓。

大陸江西師範大學方志遠教授提到，解縉出生於1369年，18歲在江西鄉試中解元，19歲全國會試中進士，直到永樂年間、靖難之役後，解縉的地位才開始往上升，成為明朝內閣第一人，他陸續招來6名學士，進入文淵閣議事，與姚廣孝、鄭賜主編古代最大的類書《永樂大典》，還有遷都北京、穩定地方、重建制度等，對明朝貢獻很大。

解縉自身帶了傲氣，容易成為別人的眼中釘，當時明成祖讓他介紹幾名重臣，幾乎沒幾個人是好評，例如解縉說吏部尚書蹇義品質不錯，但沒有才幹、戶部尚書夏原吉才學不錯，但總與小人混在一起，此事傳到其他官員耳裡，解縉也因此到處樹敵。

明成祖決定太子時，在長子朱高熾和次子朱高煦間做選擇，詢問解縉意見，他則說朱高熾仁孝、深得民心，明成祖最終選朱高熾為太子，朱高煦和他的支持者相當不滿，就散布解縉說「明成祖不喜歡太子」，他因此被貶。

永樂八年，解縉到南京敘事，明成祖剛好北上處理戰事，他自行叩見太子，被說是私謁太子，明成祖得知後大怒，解縉因而入獄，永樂十三年，解縉已經47歲，一說是錦衣衛整理囚犯特赦名單，就把解縉放上去，明成祖說了一句「他還沒死啊？」，錦衣衛理解為皇帝希望解縉死，因此把他埋在雪地凍死，另一說是解縉病死獄中，家族還被流放邊疆。