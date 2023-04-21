英國一名64歲男子日前在沙發睡午覺，腳趾頭竟被愛犬啃到見骨，直到妻子進到房間後，男子才被嚇醒，趕緊到醫院治療，進一步檢查發現，他的腿部竟有兩條動脈阻塞，導致他的腿部毫無感覺，所幸被愛犬咬傷，他才躲過被截肢的命運。

根據《每日郵報》報導，居住在劍橋的64歲林賽（David Lindsay）患有糖尿病，日前他在家裡睡午覺時，竟被所養的鬥牛犬哈雷（Harley）咬傷腳趾頭，而且傷口深到見骨，四處都是血，但林賽卻毫無知覺，直到妻子進房尖叫，他才被驚醒。

林賽提到，他的右腳大拇指差點被咬斷，「愛犬不斷啃咬，連骨頭都咬碎了，但也因為這樣，我才發現腳居然沒感覺」，兩人趕緊包紮好傷口送醫，由於腳傷引發感染，因此他留院治療9天，進一步檢查發現，他的腿部有2條動脈阻塞，若沒及時發現，未來恐被迫截肢。

林賽對於自己差點失去腳趾，仍抱持樂觀的態度，表示若不是哈雷，他也不會發現腳有問題，所以也不打算送走愛犬，「牠咬了我的腳趾，反而救了我一命，我會繼續養牠，也會盡可能的保住腳趾」，林賽目前仍在接受治療，希望能盡快出院回到家人身邊。