《三國演義》的劇情高潮迭起，內容除了武將決鬥，還暗藏著不少謀略和算計，其中稱霸三國的一代梟雄曹操和忍辱負重、砥礪前行的劉備之間，有一幕「青梅煮酒論英雄」的精采橋段，可說是三國中最刺激的心理戰，讓後人津津樂道。

根據《搜狐網》報導，三國前期，劉備實力不強，沒有能力與曹操抗衡，為了避免惹禍上身，劉備韜光養晦，整天裝做無所事事的樣子。於此同時，漢獻帝視劉備為救星，發現劉備在輩分上是自己的叔叔，便稱其為劉皇叔，這讓一向行事謹慎的劉備更擔心引來曹操猜忌。

某天曹操以青梅綻開為由，邀請劉備到園中開懷暢飲，意圖透過青梅酒試探劉備，讓他酒後吐真言，席間兩人論及天下英雄，劉備提了袁術、袁紹、孫策、劉表、劉璋、張繡、張魯、韓遂等人，皆一一被曹操否決，當時曹操就提到「今天下英雄，惟使君與操耳！」意即這天下只有劉備能與他抗衡，成為他的對手。

劉備聽到後心裡大吃一驚，嚇得筷子都掉在了地上，剛好這時天空打了一道雷，劉備順勢說是被雷嚇得掉了筷子，刻意將自己怯懦的一面顯露出來，為的是讓曹操覺得自己沒有任何威脅性。曹操當下也被劉備演技騙了，誤認為他確實是個懦弱的人，竟然連打雷都怕，才對劉備放下戒心，否則若是早早看穿了劉備的野心，認為他將來勢必成為自己最大的威脅，曹操一定會先將劉備除掉以杜絕後患。

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