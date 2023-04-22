Heart-stopping moment #plane crash lands at a busy beach as the female pilot is hailed a hero for saving the life of her 15-year-old son, Leightons Beach, North Fremantle, #Australia pic.twitter.com/sZJ9c5Q9H9 — Hans Solo (@thandojo) April 21, 2023

澳洲一名女飛行員20日開私人飛機帶兒子飛回伯斯（Perth）時，飛機引擎突然故障，導致她不得不緊急在海上迫降，驚險過程至今想來仍讓她餘悸猶存。

綜合外媒報導，這起事件發生在20日下午5點左右，45歲飛行員米雪（Michelle Yeats）當時帶著15歲的兒子傑克（Jake）剛在西澳（WA）北部觀賞完日食，正打算開私人飛機返回伯斯，不料飛到弗里曼特爾（Fremantle）北部時，引擎突然熄火，迫使她只能緊急迫降。

米雪表示，發現飛機異常時，她告訴兒子必須在萊頓斯海灘（Leightons Beach）迫降，兒子還以為她在開玩笑，她只能告訴孩子「我們會沒事的，希望這是你生命中最激動的時刻。」米雪坦言，由於事發緊急，當時高度已下降至1500英尺，沒有多餘時間做出反應，只來得及向塔台發出求救信號就必須立刻迫降，「我盡量向深處海域靠近，避免岸邊的人員傷亡。」

最後飛機在距離萊頓斯海灘約30～50公尺處降落，米雪和她兒子迅速逃出機艙後，飛機也逐漸沉入海底，岸邊的遊客見狀立即上前協助母子倆平安上岸。雖然米雪是一位訓練有素的飛行員，針對海上迫降也進行過多次演練，但她事後仍餘悸猶存表示，沒想過自己有天會真的需要這樣做，幸運的是自己和兒子都成功生還。