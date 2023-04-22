大陸湖北省金絲猴國家級自然保護區近日拍到「古代瑞獸」白麂，白麂全身雪白，頭頂還有一對白色犄角，看起來很有靈氣，畫面中除了白麂還有黃麂，專家表示，同時看到黃白雙麂非常罕見，白麂在古代更是被視為好運的象徵。

綜合陸媒報導，湖北省巴東縣金絲猴國家級自然保護區工作人員日前在園區，擺放紅外線相機拍攝影像，近日收集監測數據，發現意外拍到被視為「古代瑞獸」的白麂，牠的身邊還有一隻黃麂，兩麂一起行動覓食，工作人員又驚又喜。

畫面中可見，白麂與黃麂一前一後走在空地，白麂全身雪白，頭上頂著一對白色犄角，牠一邊走一邊啃食青草，時不時就抬頭張望，非常謹慎，另一隻黃麂則在牠附近一起吃草，由於麂喜歡獨居，所以同時出現兩隻麂非常難得。

麂是一類體型較小的鹿，又稱為山羌，其中以黃麂居多，白麂最為罕見，《山海經》就曾形容白麂，是可飛天遁地的神獸，被視為神聖的存在。而麂喜歡獨居或雌雄同棲，很少出現群體活動，棲息於小山谷或雜草叢間，外出覓食時很謹慎，只要一有動靜牠們就會馬上躲回樹林，因此這次能一次拍到兩種不同的麂，非常難得。