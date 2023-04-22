大陸雲南麗江傈僳族中有一支鳥氏族，他們的姓氏為「𪀋」（讀音nià），字上半部是鳥字少底下四點，下半部則是甲，但電腦與手機都打不出來，身分證及信用卡等證件都無法使用，全村無奈被迫改姓「鴨」。

根據《光明日報》報導，52歲鴨新貴是傈僳族的村民，他的原本姓氏為「𪀋」，幾年前更換新式身分證，但系統無法輸入他的姓氏，他只好無奈改為「鴨」，其他同姓村民也是如此，否則平時到銀行取錢，在微信註冊帳戶都沒辦法進行。

麗江市傈僳文化研究會副會長朱麗凡提到，傈僳族講究的氏族文化，古時他們的民族，不同家族會崇拜不同的動物或植物，「𪀋」姓則是屬於鳥氏族，流傳超過400年歷史。但由於這個姓氏太特殊，在國際漢字標準Unicode並未有編碼，只存在於生活的書寫與口語中，村民也表示，輸入法若打得出來，他們想馬上改回去。

生僻字研究者王謝楊表示，他從2017年開始，就在做地名和人名生僻字相關研究，並為此申請漢字編碼，他目前已找到600多個生僻字，影響幾十萬至上百萬人。大陸中國社會科學院語言研究所研究員郭小武提到，「𪀋」有自己的讀音與寫法，若是消失了，村民可能會找不到歷史歸屬感，不能因為這個字或族群是少數就被遺忘。