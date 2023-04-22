大陸河北一處自然保護區14年前曾發生一起離奇慘案，當時保育員巡視園區時，赫然發現滿地都是梅花鹿的屍體，且鹿群死狀悽慘，啃到幾乎只剩骨架。園方經過數月追查後發現，背後真凶竟是大型猛禽。

綜合陸媒報導，河北灤（ㄌㄨㄢˊ）河上游國家級自然保護區14年前約有500隻梅花鹿出沒，有天一名陳姓保育員進行日常巡視時發現，梅花鹿保護區非常安靜，連一隻鹿的影子都沒有，讓他覺得事情不對勁，沒想到持續往下走發現，滿山遍野都是梅花鹿的屍體，數量高達138隻，且身上的肉和內臟都消失了，只剩下一些皮毛和骨架。

保育員見狀，原以為梅花鹿是遭不肖人士獵殺，直到看見現場還留有鹿角，這才懷疑應是被猛獸攻擊，便將此事向上級報告，一行人隨即展開地毯式搜索，但始終沒有下文。後來向村民打聽才知道，那段時間有一隻負傷的大禿鷲掉到鄰近的小學，性格十分凶暴，被校方安置在空屋，事情才露出曙光。

於此同時，保護區人員請來專家檢查梅花鹿殘骸時發現，屍體上有飛禽啄食的痕跡，經過數日觀察後終於確定梅花鹿是被禿鷲群殘忍獵殺，但令人錯愕的是，主要以腐肉維生的禿鷲怎麼會去捕食鹿群？對此，專家解釋，當時正值冬季，禿鷲棲息的河谷糧食短缺，於是轉而攻擊活體動物，加上保護區內的梅花鹿體型小、無野性，因而淪為禿鷲下手的目標。