近幾年來，馬路因為年久失修而出現的「天坑」事件時有所聞，不過美國佛羅里達州37歲男子傑弗瑞（Jeffrey Bush）2013年在家中休息時，臥室突然出現約莫30公尺寬的巨大天坑，導致他瞬間墜入後從此失蹤，至今已長達10年仍一無所獲。

綜合外媒報導，這起事件發生在佛州塞夫納（Seffner），傑弗瑞的哥哥傑瑞米（Jeremy Bush）指出，當時他聽到弟弟在房間大聲求救，等到他衝上前去時卻驚見地板出現巨大坑洞，且弟弟正迅速被吞噬，「地板還在塌陷，泥土還在往下掉，但我不在乎，我只想救我的兄弟。」

傑瑞米當即跳進洞中，但泥土很快就漲到脖子的高度，到處都找不到弟弟的身影，後來傑瑞米被趕到現場的員警救出，幸運撿回一命。雖然當地政府出動專業設備進行全面搜索，然而由於地基實在太不穩固，擔心繼續下去會有危險，救援行動在2天後就被迫中止。專家表示，這個天坑表現上看似只有9公尺寬，但地底卻寬達30公尺。

後來傑瑞米的住家被當局拆毀，並用碎石將坑洞填補後封鎖；不過2年後該處又再度出現深達6公尺的天坑，迫使官員將周圍土地圍起來，避免再有人受害。如今事件已過10年之久，傑弗瑞仍毫無消息，警方推定他已身亡。